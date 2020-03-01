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    «Хетафе» удержал победу над «Мальоркой»

    «Мальорка» — «Хетафе»: счет 0:1, обзор голов

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    В гостях у «Мальорки» «Хетафе» одержал минимальную победу (0:1) в 26 туре испанской Примеры.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    Единственный гол в матче был забит на 67 минуте. Героем эпизода стал Неманья Максимович. Ассист оформил Кенеди, навесив с левого фланга.

    «Хетафе» обошел «Атлетико», набрав 45 очков и занял 4 место в зоне Лиги чемпионов.

    Примера. 26 тур
    «Мальорка» — «Хетафе» — 0:1
    Голы: 0:1 — 67 Максимович«Мальорка»: Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Дани Родригес, Баба (Фебас, 76), Севилья (Чаваррия, 56), Кубо, Лаго Джуниор, Эрнандес (Пратс, 72)«Хетафе»: Сория, Суарес, Оливера, Эчейта, Джене, Арамбарри, Кенеди (Ндиайе, 77), Этебо (Тимор, 90), Максимович, Мата, Анхель Родригес (Дейверсон, 70)Предупреждения: Анхель Родригес (30), Эчейта (59), Чаваррия (78), Дейверсон (81), Этебо (82), Оливера (87), Севилья (90), Эрнандес (90)Удаление: Севилья (90)
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