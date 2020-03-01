«Мальорка» — «Хетафе»: счет 0:1, обзор голов

Единственный гол в матче был забит на 67 минуте. Героем эпизода стал Неманья Максимович. Ассист оформил Кенеди, навесив с левого фланга.
«Хетафе» обошел «Атлетико», набрав 45 очков и занял 4 место в зоне Лиги чемпионов.
Примера. 26 тур
«Мальорка» — «Хетафе» — 0:1
Голы: 0:1 — 67 Максимович«Мальорка»: Рейна, Лумор, Вальент, Раильо, Посо, Дани Родригес, Баба (Фебас, 76), Севилья (Чаваррия, 56), Кубо, Лаго Джуниор, Эрнандес (Пратс, 72)«Хетафе»: Сория, Суарес, Оливера, Эчейта, Джене, Арамбарри, Кенеди (Ндиайе, 77), Этебо (Тимор, 90), Максимович, Мата, Анхель Родригес (Дейверсон, 70)Предупреждения: Анхель Родригес (30), Эчейта (59), Чаваррия (78), Дейверсон (81), Этебо (82), Оливера (87), Севилья (90), Эрнандес (90)Удаление: Севилья (90)