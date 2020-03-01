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    «Краснодар» дома обыграл «Уфу»

    «Краснодар» — «Уфа»: счет матча 2:0

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    В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Уфой» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 67-й минуте. После стенки Вандерсона и Ари удар краснодарской «десятки» с линии вратарской парировал Беленов, но отскок пришёлся прямо на ногу Маркусу Бергу, который с лёта добавил в цель.

    А на 80-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — мяч попал в руку Йокичу. Беленов парировал удар Ари с точки, но сделал это не по правилам, оставив две ноги перед линией ворот. Со второй попытки Ари реализовал пенальти, направив мяч низом в сетку ворот.

    После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 25 очками занимает восьмое место.

    В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака», а «Уфа» в гостях встретится с «Зенитом».

    РПЛ. 20-й тур
    «Краснодар» — «Уфа» 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 –Берг (67), 2:0 — Ари (83, пен.)«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон (Сергеев, 88), Ари«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75)Предупреждения: Сухов (24), Петров (45), Панталеао (48), Ольссон (58), Фомин (67), Вандерсон (70), Йокич (80), Беленов (81), Вомбергар (84)
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