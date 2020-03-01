«Краснодар» — «Уфа»: счет матча 2:0

В матче 20-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. После стенки Вандерсона и Ари удар краснодарской «десятки» с линии вратарской парировал Беленов, но отскок пришёлся прямо на ногу Маркусу Бергу, который с лёта добавил в цель.

А на 80-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — мяч попал в руку Йокичу. Беленов парировал удар Ари с точки, но сделал это не по правилам, оставив две ноги перед линией ворот. Со второй попытки Ари реализовал пенальти, направив мяч низом в сетку ворот.

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 25 очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака», а «Уфа» в гостях встретится с «Зенитом».