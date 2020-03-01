Федотов: Нелепое начало игры и нелепая ошибка в концовке

Владимир Федотов
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Победный мяч туляки забили на 6-й компенсированной минуте: Евгений Луценко воспользовался несогласованными действиями Сослана Джанаева и Никиты Калугина.
«Нелепое начало игры, мы первыми пропустили гол, но затем выглядели предпочтительнее, создавали даже стопроцентные моменты.
Второй тайм получился неплохой, но не реализовывали много шансов, а потом допустили нелепость, которую даже нельзя назвать ошибкой», — приводит слова Федотова телеканал «Матч Премьер». 0