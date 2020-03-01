«Эспаньол» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт благодаря автоголу на 24-й минуте. Прострел с правого края штрафной «Атлетико» замкнул в свои ворота Стефан Савич, Облак до мяча дотянулся, но уже за линией ворот.

Отыгрались «матрасники» сразу после перерыва. На 46-й минуте Сауль приложился с линии штрафной каталонцев, а Диего Лопес не смог выручить.

«Атлетико» набрал 44 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с 20 очками занимает 20-е место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи», а «Эспаньол» в гостях встретится с «Осасуной».