«Эспаньол» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт благодаря автоголу на 24-й минуте. Прострел с правого края штрафной «Атлетико» замкнул в свои ворота Стефан Савич, Облак до мяча дотянулся, но уже за линией ворот.
Отыгрались «матрасники» сразу после перерыва. На 46-й минуте Сауль приложился с линии штрафной каталонцев, а Диего Лопес не смог выручить.
«Атлетико» набрал 44 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» с 20 очками занимает 20-е место.
В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи», а «Эспаньол» в гостях встретится с «Осасуной».
Примера. 26-й тур
«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:1 (1:0)
Голы: Савич, 24 — в свои ворота (1:0). Сауль, 46 (1:1)«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Виктор Санчес, Итурраспе (Мелендо, 71), Дардер, У Лэй (Кальери, 71), Эмбарба (Педроса, 81), Рауль де Томас«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Диегу Коста, 63), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 56), Корреа (Витоло, 69)Предупреждения: Фелипе, 6. Эмбарба, 38. Партей, 42. Коке, 86. Лоди, 89. Виктор Санчес, 90. Хави Лопес, 90+2