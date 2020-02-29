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    Малком попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»

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    Стали известны составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Малком
    Малком

    Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дриусси, Малком.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Кузяев, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.

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