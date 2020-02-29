Малком попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дриусси, Малком.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Кузяев, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.