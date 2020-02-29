«Зенит» — «Локомотив». Прогноз (к. 4.10) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года

В субботу, 29 февраля, в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербург на «Газпром Арене» примет московский «Локомотив». Начало встречи намечено на 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит»

«Зенит», который провалился в Лиге чемпионов, с большим отрывом лидирует в чемпионате России. На данный момент питерцы опережают ближайшего преследователя на десять очков.

Перед перерывом «сине-бело-голубые» победили в последних четырех встречах, переиграв в этом отрезке в гостях тульский «Арсенал» (1:0) и казанский «Рубин» (2:1), а также в родных стенах московские «Спартак» (1:0) и «Динамо» (3:0).

Всего беспроигрышная серия в Премьер-лиге у питирцев насчитывает восемь матчей, где семь из них они выиграли. Последний раз в РПЛ «Зенит» уступал как раз своему предстоящему сопернику еще в конце сентября (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

На «Газпром Арене» в рамках РПЛ 2019/20 «Зенит» провел девять матчей, в которых шесть раз победил при трех ничейных результатах, разнице мячей 22:5.

Зимой команда из берегов Невы провела девять контрольных встреч, в которых она шесть матчей выиграла, дважды сыграла вничью и раз уступила.

В лазарете команды уже долгое время находится аргентинский защитник Эмануэль Маммана.

«Локомотив»

«Локомотив» также провалил чемпионскую лиги. По итогам 19 туров чемпионата страны москвичи идут пятыми, но отставание от второй строки составляет всего один балл.

В двух последних матчах РПЛ «железнодорожники» проиграли, поочередно уступив в родных стенах 1:2 «Динамо» и 0:4 на выезде тульскому «Арсеналу». Всего в последних пяти встречах первенства они победили лишь раз.

На выезде «красно-зеленые» в текущем розыгрыше Премьер-лиги добились шести побед в десяти играх при двух ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 15:13.

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Локо» на Кубок Матч Премьер все три матча закончил по пенальти, дважды победив и раз проиграл. Еще команды сыграла пять спаррингов, где дважды она выиграла, дважды сыграла вничью и раз уступила.

В зимнее трансферное окно в аренду в испанскую «Сельту» был отдан форвард Федор Смолов, который успел забить за новый клуб самому «Реалу».

В лазарете команды находятся Фарфан и Рыбусь.

В первом круге «Локо» одолел в родных стенах «Зенит» (1:0), в прошлом сезоне питерцы дома обыграли «железнодорожников» (5:3), а в Москве оппоненты расписали мировую — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.70.

На викторию «Локомотива» дают — 6.20, ничья оценена — в 3.75.

Так как «Локомотив» довольно-таки неплохо выступает в гостях, рискнем в этой игре поставить на гол москвичей, но не думаем, что гости могут рассчитывать на очки. Наш прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»: победа «Зенита» + обе забьют. 0