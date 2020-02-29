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    УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020

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    УЕФА пока не собирается менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.

    УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020
    УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020

    «Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

    Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

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