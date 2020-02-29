УЕФА пока не собирается менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.

УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020 globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Случаи заражения коронавирусом выявлены в 53 странах, включая Россию. От этой болезни уже умерло более 2800 человек по всему миру. 0