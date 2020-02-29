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    «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место

    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч во встрече забил на 60-й минуте Аднан Янузай.

    «Реал Сосьедад» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» и «Севилью» по дополнительным показателям. «Вальядолид» находится на 15-й строчке.

    Примера. 26-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
    Гол: Янузай, 60«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, ГвардьолаПредупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70
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