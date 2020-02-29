«Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч во встрече забил на 60-й минуте Аднан Янузай.
«Реал Сосьедад» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» и «Севилью» по дополнительным показателям. «Вальядолид» находится на 15-й строчке.
Примера. 26-й тур
«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
Гол: Янузай, 60«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, ГвардьолаПредупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70