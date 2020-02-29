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    ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы

    ЦСКА — «Урал»: составы, прогноз, онлайн

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    ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Щенников, Елеев, Марадишвили, Шкурин.

    «Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик, Панюков.

    Запасные: Баклов, Мамин, Августиняк, Емельянов, Ефремов, Бавин, Шаболин, Магомадов, Юсупов, Погребняк, Герасимов.

    Игра состоится 29 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка — тут. 0

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