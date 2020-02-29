Чалов надеется на улучшение игры во всех компонентах

Нападающий ЦСКАподелился эмоциями после матча с «Уралом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Очень неоднозначная игра. Могли и выиграть, и проиграть. Нам нужно улучшать игру во всех компонентах, забыть матч с "Уралом" и готовиться к следующему.

Проблема намного глубже, чем в комбинациях и завершающем шаге в конце. Многое не получалось. Создали достаточно моментов, подходов к воротам. Не хватало иногда последнего паса. Нужно уже расслабиться и забыть эту встречу, готовиться к "Спартаку".

На сборах играем с командами, которые играют атака на атаку, а здесь встречаемся с оборонительными командами. Считаю, мы играли лучше и должны доводить до победы», — цитирует Чалова «Чемпионат». 0