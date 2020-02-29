«Ахмат» — «Ростов»: счет 1:1, обзор голов

В матче 20 тура РПЛпринимал. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1.

Под завесу первого тайма «Ростов» вышел вперед. Элдор Шомуродов открыл счет. Форвард пошел на прострельную передачу с правого фланга и в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 49 минуте Одисе Роши счет сравнял. Игрок точно исполнил пенальти.

После этого матча «Ростов» вышел на второе место, набрав 35 очков. «Ахмат» на 12 месте с 20 баллами.