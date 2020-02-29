«Ахмат» — «Ростов»: счет 1:1, обзор голов

Валерий Карпин
«Ростов»
Под завесу первого тайма «Ростов» вышел вперед. Элдор Шомуродов открыл счет. Форвард пошел на прострельную передачу с правого фланга и в касание переправил мяч в сетку ворот.
На 49 минуте Одисе Роши счет сравнял. Игрок точно исполнил пенальти.
После этого матча «Ростов» вышел на второе место, набрав 35 очков. «Ахмат» на 12 месте с 20 баллами.
РПЛ. 20 тур
«Ахмат» — «Ростов» — 1:1
Голы: 0:1 — 45 Шомуродов, 1:1 — 49, пенальти Роши«Ахмат» Городов, Нижич, Богосовац, Семенов, Ненахов, Харин (Исмаэл, 73), Раванелли (Иванов, 46), Роши, Бериша, Глушаков, Ильин«Ростов» Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Чернов, Еременко, Норманн, Байрамян, Зайнутдинов, Попов, ШомуродовПредупреждения: Зайнутдинов (13), Роши (18), Норманн (32), Хаджикадунич (46), Харин (70), Исмаэл (82), Семенов (86), Бериша (90