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    «Севилья» сыграла вничью с «Клужем» и вышла в 1/8 финала ЛЕ

    «Севилья» — «Клуж»: счет матча 0:0

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    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле сыграла вничью с румынским «ЧФР Клужем» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже в компенсированное время гости остались в меньшинстве — Михай Бордеяну получил вторую желтую карточку.

    В первом матче «Севилья» на выезде сыграла вничью 1:1. По сумме двух встреч она вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

    Соперник испанцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
    «Севилья» (Испания) — «ЧФР» (Румыния) — 0:0
    «Севилья»: Буну, Хесус Навас (Эн-Несири, 76), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес, Гудель, Хоан Хордан (Банега, 57), де Йонг, Сусо (Нолито, 67), Окампос«ЧФР»: Арлаускис, Винисиус, Камора, Маня, Буркэ (Боли, 27), Дяк, Джокович (Рондон, 78), Бордеяну, Траоре, Омрани (Голофка, 84), ПэунПредупреждения: Хесус Навас, 44. Дяк, 59. Джокович, 73. Бордеяну, 74. Боли, 85. Окампос, 90+2. Нолито, 90+3Удаление: Бордеяну, 90+1
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