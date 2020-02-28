«Севилья» — «Клуж»: счет матча 0:0

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европына своем поле сыграла вничью с румынским— 0:0.

Уже в компенсированное время гости остались в меньшинстве — Михай Бордеяну получил вторую желтую карточку.

В первом матче «Севилья» на выезде сыграла вничью 1:1. По сумме двух встреч она вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник испанцев по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.