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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2019/2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Ее результаты выглядят следующим образом:

    «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
    «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
    «Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)
    «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
    «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
    «Айнтрахт» (Германия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)
    ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2019/2020
  • Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет
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    • Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные — 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта. 0

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