Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Фрагмент матча
uefa.com
Ее результаты выглядят следующим образом:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)
«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия)/«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные — 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта. 0