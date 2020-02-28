ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2019/2020

    Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало в 15:00

    Футбол Лига Европы Жеребьевка Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Футбол Украины Ред Булл Зальцбург Айнтрахт Франкфурт Байер Базель Вольфсбург Вулверхэмптон Интер Копенгаген Манчестер Юнайтед Олимпиакос Рейнджерс Рома Севилья Хетафе Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А Маурицио Сарри«Ювентус» стал безжизненным при Сарри Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2019/2020
  • 01:36
    • «Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы
  • 01:13
    • «Интер» во второй раз обыграл «Лудогорец»
  • 01:00
    • «Аякс» выиграл, но не прошел дальше
  • 00:54
    • «МЮ» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 00:54
    • «Шахтер» сыграл вничью и вышел в 1/8 Лиги Европы
  • 23:33
    • «Башакшехир» в овертайме вырвал путевку в 1/8 Лиги Европы
  • 23:10
    • «Эспаньол» выиграл у «Вулверхэмптона», но не прошел в 1/8 Лиги Европы
    Все новости спорта
    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    28 февраля в 15:00 в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2019/2020. В церемонии примут участие 15 клубов и одна пара.
  • Онлайн обновляется
  • Страница обновляется автоматически

    • Кто играет

    В 1/8 финала уже вышли 15 клубов. 16-й должен был определиться в Зальцбурге, но матче между местным «РБ» и «Айнтрахтом» был перенесен из-за шторма. Игра состоится вечером 28 февраля в 20:00 мск. Потому в жеребьевке будет участвовать пара этих команд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Остальные участники:

    «Байер» (Германия)
    «Базель» (Швейцария)
    «Вольфсбург» (Германия)
    «Вулверхэмптон» (Англия)
    «Истанбул Башакшехир» (Турция)
    «Интер» (Италия)
    «Копенгаген» (Дания)
    ЛАСК (Австрия)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    «Олимпиакос» (Греция)
    «Рейнджерс» (Шотландия)
    «Рома» (Италия)
    «Севилья» (Испания)
    «Хетафе» (Испания)
    «Шахтер» (Украина)

    Правила жеребьевки

    Начиная со стадии 1/8 финала в жеребьевке Лиги Европы нет никаких ограничений. Жребий полностью слепой. В т.ч.могут играть между собой клубы из одного чемпионата.

    Даты матчей

    Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные — 19. Жеребьевка 1/4 финала и полуфиналов намечена на 20 марта.

    Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
  • 26/02/2020 в 01:53
    •
  • Прогноз
  • «РБ Зальцбург» — «Айнтрахт»
  • 1.92
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Зидана переживает спад
  • Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
    • 00:45 24/02/2020     Юрген Клопп
  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
    • 14:04 25/02/2020     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
    • 20:31 24/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»Чемпионы Англии одержали победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ Вчера в 14:571
  • 00:38
    • «Бавария» и «Эвертон» хотят подписать Кулибали
  • 00:13
    • Экс-директор «Реала»: Предстоящее «класико» — это гонка хромых
  • 23:00
    • «Порту» проиграл «Байеру» и вылетел из Лиги Европы
    «Бавария» добилась знаковой победы Футбол «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Бавария» 26/02/2020 в 21:220
  • Экспресс дня

  • На «Самара Арена» голов будет мало?
  • 2.80
    •
  • 01:02
    • «Севилья» сыграла вничью с «Клужем» и вышла в 1/8 финала ЛЕ
  • 00:55
    • «Копенгаген» выбил «Селтик» из Лиги Европы
  • 23:59
    • «Арсенал» готов заплатить отступные полузащитника «Атлетико»
    «Челси» — «Бавария» Футбол ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «МанСити» одолел «Реал», поражение «Ювентуса»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:030
  • 22:54
    • «Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:49
    • ЛАСК прошел в 1/8 Лиги Европы
  • 22:29
    • «Витязь» обыграл «Локомотив»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фортуна — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие