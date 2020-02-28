Кто играет
В 1/8 финала уже вышли 15 клубов. 16-й должен был определиться в Зальцбурге, но матче между местным «РБ» и «Айнтрахтом» был перенесен из-за шторма. Игра состоится вечером 28 февраля в 20:00 мск. Потому в жеребьевке будет участвовать пара этих команд.
Календарь и таблица Лиги Европы
Остальные участники:
«Байер» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Вольфсбург» (Германия)
«Вулверхэмптон» (Англия)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Интер» (Италия)
«Копенгаген» (Дания)
ЛАСК (Австрия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Рома» (Италия)
«Севилья» (Испания)
«Хетафе» (Испания)
«Шахтер» (Украина)
Правила жеребьевки
Начиная со стадии 1/8 финала в жеребьевке Лиги Европы нет никаких ограничений. Жребий полностью слепой. В т.ч.могут играть между собой клубы из одного чемпионата.
Даты матчей
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные — 19. Жеребьевка 1/4 финала и полуфиналов намечена на 20 марта.
Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша). 0