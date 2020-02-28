28 февраля в 15:00 в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2019/2020. В церемонии примут участие 15 клубов и одна пара.

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Кто играет

В 1/8 финала уже вышли 15 клубов. 16-й должен был определиться в Зальцбурге, но матче между местным «РБ» и «Айнтрахтом» был перенесен из-за шторма. Игра состоится вечером 28 февраля в 20:00 мск. Потому в жеребьевке будет участвовать пара этих команд.

Календарь и таблица Лиги Европы

Остальные участники:

«Байер» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Вольфсбург» (Германия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Интер» (Италия)

«Копенгаген» (Дания)

ЛАСК (Австрия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Хетафе» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

Правила жеребьевки

Начиная со стадии 1/8 финала в жеребьевке Лиги Европы нет никаких ограничений. Жребий полностью слепой. В т.ч.могут играть между собой клубы из одного чемпионата.

Даты матчей

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта, ответные — 19. Жеребьевка 1/4 финала и полуфиналов намечена на 20 марта.

Финал Лиги Европы пройдет 27 мая 2020 года в Гданьске (Польша). 0