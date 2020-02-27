«РБ Зальцбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «РБ Зальцбург» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Айнтрахт».

«РБ Зальцбург»

Австрийский клуб из Зальцбурга собственную еврокубковую кампанию начал с Лиги чемпионов. В квартете E, где также были «Ливерпуль», «Наполи» и «Генк», эта команда заняла третье место.

Совсем недавно «РБ Зальцбург» потерял лидерство в домашнем первенстве. В Бундеслиге «быки» сейчас занимают вторую строчку с 45 баллами. Теперь они отстают от ЛАСКа на три очка.

Последний раз подопечные Джесси Марша побеждали 9 февраля. Тогда в рамках Кубка Австрии его коллектив на выезде легко справился с «Амштеттеном» (3:0).

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14 числа «РБ Зальцбург» на «Ред Булл Арене» потерпел поражение от ЛАСКа в чемпионате (2:3), а затем команда была разбита «Айнтрахтом» в Лиге Европы (1:4). В 20 туре австрийской Бундеслиги «быки» разошлись миром с «Австрией» (2:2).

«Айнтрахт»

Немецкому коллективу из Франкфурта-на-Майне удалось заработать девять очков в шести матчах группового этапа ЛЕ, благодаря чему команда заняла второе место.

В чемпионате Германии «Айнтрахт» застрял в середине турнирной таблицы на 11 строчке. В ходе 23 поединков Бундеслиги этот клуб набрал 28 баллов.

На данном этапе сезона коллектив Ади Хюттера вновь начал играть нестабильно. Недавно «орлы» прошли «РБ Лейпциг» в Кубке страны (3:1), после чего они разбили «Аугсбург» в первенстве (5:0).

14 февраля «Айнтрахт» крупно влетел «Боруссии» Д (0:4), а через неделю эта команда разгромила «РБ Зальцбург» на евроарене (4:1). В последнем матче подопечные Ади Хюттера дома уступили «Униону» (1:2).

Прогноз и ставки

На победу «РБ Зальцбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,18, а на победу «Айнтрахта» — 3,98.

После ухода Эрлинга Холанда результаты австрийской команды стали хуже. Но дома «быки» постараются сыграть достойно с коллективом Ади Хюттера. Наш прогноз и ставка на матч — «РБ Зальцбург» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,92. 0