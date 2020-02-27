ЛАСК — «АЗ Алкмар»: счет 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Победу хозяевам принес Марко Рагуж. Игрок оформи дубль. По завесу первого тайма он забил с пенальти, а на старте второго оказался в нужном месте и воспользовался отскоком мяча.
На 88 минуте Филипп Визингер оставил победителей в меньшинстве.
Лига Европы. 1/16
ЛАСК — АЗ Алкмар — 2:0
Голы: 1:0 — 44, пенальти Рагуж, 2:0 — 50 РагужЛАСК: Шлагер, Визингер, Траунер, Филипович, Ранфтль, Реннер, Холланд, Гойгингер (Рамсебнер, 89), Михорль, Фризер (Балич, 61), Рагуж (Клаусс, 69)АЗ Алкмар: Бизот, Свенссон (Эвьен, 76), Леувин (Дрейф, 63), Вейндал, Копмейнерс, Класи, Мидтше, Стенгс, де Вит, Идрисси, БоадюПредупреждения: Вейндал (24), Визингер (37), Филипович (62)Удаления: Визингер (88)