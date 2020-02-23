«Вальядолид» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

Болельщики «Вальядолида»
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Каталонская команда быстро осталась вдесятером из-за удаления Давида Лопеса, который на 25-й минуте получил вторую желтую карточку.
Хозяева воспользовались численным преимуществом на 77-й минуте, когда отличился Сандро Рамирес. Спустя пять минут Серхио Гвардиола удвоил преимущество своей команды.
Гости сократили отставание в компенсированное время второго тайма. Автором гола стал Адриан Эмбарба, реализовавший пенальти.
Примера. 25-й тур
«Вальядолид» — «Эспаньол» — 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 — 77 Сандро Рамирес, 2:0 — 83 Гвардиола, 2:1 — 90+2, пенальти Эмбарба«Вальядолид»: Масип, Оливас, Рауль Гарсия, Салису, Мойяно, Мичел (Сандро Рамирес, 64), Алькарас, Тони Вилья (Сан-Эметерио, 80), Гвардиола, Унал, Плано (Эрвиас, 72)«Эспаньол»: Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Хави Лопес, Давид Лопес, У Лэй (Феррейра, 85), Рока (Итурраспе, 85), Эмбарба, Дардер, Эспиноса, Кальери (Педроса, 70)Предупреждения: Давид Лопес (16), Рока (36), Эмбарба (79), Дардер (88), Рауль Гарсия (88)Удаление: Давид Лопес (25)
В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает 15-е место (29 очков), а «Эспаньол» — 20-е (19 очков). 0