Конте: Эриксен хорошо справился, но он может играть намного, намного лучше

Главный тренер «Интера»подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с(2:0).

«Темп игры был слишком медленным в первом тайме, мы адаптировались к тому, как хотел играть "Лудогорец". Затем мы поменяли ритм, быстрее двигали мяч, забили два мяча и создавали моменты.

Наш путь в Лиге Европы будет связан с ротацией, будем использовать этот турнир, чтобы дать время тем, у кого мало [игровых минут].

Давайте не забывать, что этот турнир может сломать вас на ментальном и физическом уровнях, если будешь играть одним составом в четверг и воскресенье.

Эриксен хорошо справился сегодня, но у него впереди много работы. Я думаю, что он может играть намного, намного лучше. Я рад голу, так как это всегда помогает с уверенностью, но ему надо поработать над темпом и интенсивностью.

Он до сих пор полностью не набрал форму, но мы не спешим и не беспокоимся по этому поводу. Мы знаем, что мы подписали игрока, который может усилить команду либо с первых минут, либо со скамейки запасных», — сказал тренер в интервью Sky Sport Italia. 0