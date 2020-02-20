Каштру: «Шахтер» доминировал, держал мяч, создавал моменты

Главный тренер «Шахтера»прокомментировал домашнюю победу над(2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«После долгой зимней паузы ты не знаешь чего ожидать от команды. Мы готовились, проводили товарищеские матчи, а соперник имел игровую практику.

Сегодняшняя игра была сбалансированной с обеих сторон. "Шахтер" доминировал в игре, держал мяч, создавал опасные моменты. Но и "Бенфика" показывала достойную игру, это команда уровня Лиги чемпионов.

У нас было много сильных оппонентов в этом еврокубковом сезоне, сейчас нас ожидает еще один непростой поединок.

Самое главное — продолжить нашу победную игру в Лиссабоне. С такими сложными соперниками, как "Бенфика", победы даются нелегко», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0