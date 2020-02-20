Дмитрий Черышев: Денис забил гол-красавец. Преследовавшие его травмы закончились

, отец полузащитника «Валенсии», оценил игру сына в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против(1:4).

В прошедшей встрече российский хавбек вышел на поле в середине второго тайма и забил единственный гол в составе испанцев.

«Результат не очень, но Денис вышел с огромным желанием показать себя, поработать на команду. Он заслужил этот гол.

Те травмы, которые его преследовали в последнее время, закончились. Получился гол-красавец в его исполнении.

Был еще один момент, когда находился перед вратарем, но не хватило класса или уровня как у Месси. Мы очень сильно радовались за него», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на Матч!».

29-летний Черышев в текущем сезоне провел 18 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 0