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    Рашфорд рискует пропустить Евро-2020

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд может пропустить чемпионат Европы 2020 года.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

    «Надеюсь, он все же сыграет в этом сезоне. Мы будем на связи до последнего момента. Я не доктор. Я надеялся, он восстановится раньше.

    Если он не будет готов, он не поедет на Евро. Не знаю, сколько потребуется времени на восстановление. Когда он выздоровеет, то вернется еще сильнее, так что для нас важно не спешить», — приводит слова Сульшера Goal.com.

    Рашфорд получил травму в игре с «Вулверхэмптоном». В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 31 матч и забил 19 мячей. 0

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