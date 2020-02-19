Рашфорд рискует пропустить Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англииможет пропустить чемпионат Европы 2020 года.

Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

«Надеюсь, он все же сыграет в этом сезоне. Мы будем на связи до последнего момента. Я не доктор. Я надеялся, он восстановится раньше.

Если он не будет готов, он не поедет на Евро. Не знаю, сколько потребуется времени на восстановление. Когда он выздоровеет, то вернется еще сильнее, так что для нас важно не спешить», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Рашфорд получил травму в игре с «Вулверхэмптоном». В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 31 матч и забил 19 мячей. 0