«Вильярреал» — «Леванте»: счет матча 2:1, обзор голов

Голами в составе победителей отметились Херард Морено и Мойсес Гомес.
За команду гостей отличился Борха Майораль.
«Вильярреал» поднялся на 6-е место в таблице Примеры, набрав 38 очков. «Леванте» — 11-й (29).
В следующем туре 23 февраля «Вильярреал» в гостях сыграет с «Атлетико», «Леванте» примет «Реал» днем ранее.
Примера. 24-й тур
«Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0)
Голы: Морено, 9 (1:0). Майораль, 56 (1:1). Мойсес Гомес, 61 (2:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла (Пау Торрес, 90+1), Иборра (Замбо, 46), Мойсес Гомес, Тригерос, Пако Алькасер (Чиквуэзе, 76), Морено«Леванте»: Фернандес, Клерк (Тоньо, 89), Везу, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Леон, 81), Барди, Рохер, Майораль (Моралес, 71)Предупреждения: Иборра, 22. Тригерос, 53. Пенья, 69. Постиго, 90