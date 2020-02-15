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    «Вильярреал» на своем поле переиграл «Леванте»

    «Вильярреал» — «Леванте»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 2:1.

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    Голами в составе победителей отметились Херард Морено и Мойсес Гомес.

    За команду гостей отличился Борха Майораль.

    «Вильярреал» поднялся на 6-е место в таблице Примеры, набрав 38 очков. «Леванте» — 11-й (29).

    В следующем туре 23 февраля «Вильярреал» в гостях сыграет с «Атлетико», «Леванте» примет «Реал» днем ранее.

    Примера. 24-й тур
    «Вильярреал» — «Леванте» — 2:1 (1:0)
    Голы: Морено, 9 (1:0). Майораль, 56 (1:1). Мойсес Гомес, 61 (2:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла (Пау Торрес, 90+1), Иборра (Замбо, 46), Мойсес Гомес, Тригерос, Пако Алькасер (Чиквуэзе, 76), Морено«Леванте»: Фернандес, Клерк (Тоньо, 89), Везу, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Леон, 81), Барди, Рохер, Майораль (Моралес, 71)Предупреждения: Иборра, 22. Тригерос, 53. Пенья, 69. Постиго, 90
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