«Мальорка» — «Алавес»: счет матча — 1:0, обзор гола

принималав 24-м туре испанской Примеры и одержала минимальную победу.

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Единственный в матче гол был забит на 63-й минуте, его автором стал Кучо Эрнандес.

«Мальорка» могла выйти вперед еще в первом тайме, но Сальва Севилья не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе «Мальорка», набрав 21 очко, поднялась на 17-е место в таблице Примеры. У «Алавеса» — 27 очков и 14-я позиция.