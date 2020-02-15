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    «Мальорка» минимально победила «Алавес»

    «Мальорка» — «Алавес»: счет матча — 1:0, обзор гола

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    «Мальорка» принимала «Алавес» в 24-м туре испанской Примеры и одержала минимальную победу.

    Кучо Эрнандес
    Кучо Эрнандес

    Единственный в матче гол был забит на 63-й минуте, его автором стал Кучо Эрнандес.

    «Мальорка» могла выйти вперед еще в первом тайме, но Сальва Севилья не реализовал пенальти.

    Благодаря этой победе «Мальорка», набрав 21 очко, поднялась на 17-е место в таблице Примеры. У «Алавеса» — 27 очков и 14-я позиция.

    Примера. 24-й тур
    «Мальорка» — «Алавес» — 1:0 (0:0)
    Гол: Кучо Эрнандес, 63Нереализованный пенальти: Севилья, 32 (вратарь)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Кутрис, 28), Севилья, Посо (Седлар, 84), Фебас (Кубо, 52), Родригес, Баба, Будимир, Кучо Эрнандес«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян (Гарсия, 68), Дуарте, Фейса, Камараса, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Агиррегабирия, 77), Берк (Мендес, 57)Предупреждения: Магальян, 40. Лагуардия, 71
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