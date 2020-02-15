«Фортуна» — «Боруссия» М: счет матча 1:4, обзор голов

Фрагмент матча
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Дубль в составе победителей оформил Ларс Штиндль, еще по мячу забили Йонас Хофманн и Флориан Нойхаус.
За команду из Дюссельдорфа отличился Эрик Томми.
«Боруссия» поднялась на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 42 очка. «Фортуна» с 17 очками располагается на 16-й строчке.
Бундеслига. 22-й тур
«Фортуна Д» — «Боруссия М» — 1:4 (1:1)
Голы: Хофманн, 22 (0:1). Томми, 29 (1:1). Штиндль, 51 (1:2). Штиндль, 77 (1:3). Нойхаус, 82 (1:4)«Фортуна Д»: Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн, Каан Айхан, Адамс Нуху (Зуттнер, 81), Моралес, Бериша (Боджек, 78), Штегер, Томми, Ампома (Скрцибски, 65), Хеннингс«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Траоре, 85), Штробль, Хофманн (Херрманн, 75), Закария, Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 81)Предупреждения: Каан Айхан, 68. Штиндль, 71. Тюрам, 75. Йергенсен, 90+1