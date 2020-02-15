«Фортуна» — «Боруссия» М: счет матча 1:4, обзор голов

Менхенгладбахскаяодержала победу над дюссельдорфской(4:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата Германии.

Дубль в составе победителей оформил Ларс Штиндль, еще по мячу забили Йонас Хофманн и Флориан Нойхаус.

За команду из Дюссельдорфа отличился Эрик Томми.

«Боруссия» поднялась на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 42 очка. «Фортуна» с 17 очками располагается на 16-й строчке.