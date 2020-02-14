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    СМИ: Гвардиола покинет «Ман Сити» до начала следующего сезона

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть команду до начала сезона-2020/21, утверждает The Sun.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    По информации источника, букмекеры оценивают вероятность ухода испанца из английского клуба в 50 процентов.

    Напомним, что УЕФА принял решение исключить «Ман Сити» из еврокубков на два сезона. В Англии считают, что это обстоятельство станет последней каплей для Гвардиолы.

    Манчестерский клуб уличен в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. Речь — о завышении дохода от спонсорских контрактов.

    Гвардьола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Ман Сити» дважды становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), дважды — обладателем Кубка Футбольной лиги (2018, 2019), Суперкубка страны (2018, 2019) и один раз завоевал с командой Кубок Англии (2018/19). 0

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