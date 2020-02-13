«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.
В завершении затяжной позиционной атаки «Наполи» Демме выполнил передачу к правому углу штрафной площади.
Руис отыгрался с Ди Лоренцо, по линии штрафной площади Руис сместился в центр, обыграл Брозовича и точно пробил в левый угол ворот, Паделли был бессилен.
Ответная игра состоится в Неаполе 5 марта.
Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
«Интер» — «Наполи» — 0:1 (0:0)
Гол: Руис, 57«Интер»: Паделли, де Фрай, Бираги, Шкриньяр (Д`Амброзио, 46), Бастони, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Лукаку, Моузес (Санчес, 74), Мартинес«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 82), Эльмас, Демме, Руис, Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73)Предупреждения: Шкриньяр, 3. Манолас, 51. Мариу Руй, 77. Оспина, 85