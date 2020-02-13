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    «Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Наполи Интер
    Миланский «Интер» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии уступил на своем поле «Наполи» со счетом 1:0.

    «Наполи»
    «Наполи»

    Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.

    В завершении затяжной позиционной атаки «Наполи» Демме выполнил передачу к правому углу штрафной площади.

    Руис отыгрался с Ди Лоренцо, по линии штрафной площади Руис сместился в центр, обыграл Брозовича и точно пробил в левый угол ворот, Паделли был бессилен.

    Ответная игра состоится в Неаполе 5 марта.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
    «Интер» — «Наполи» — 0:1 (0:0)
    Гол: Руис, 57«Интер»: Паделли, де Фрай, Бираги, Шкриньяр (Д`Амброзио, 46), Бастони, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Лукаку, Моузес (Санчес, 74), Мартинес«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 82), Эльмас, Демме, Руис, Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73)Предупреждения: Шкриньяр, 3. Манолас, 51. Мариу Руй, 77. Оспина, 85
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