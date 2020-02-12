Тарасов попросил не воспринимать всерьез его «дурацкий юмор»

Полузащитникудивлен тем фактом, что его шутка в Instagram вызвала ажиотаж.

Ранее организация «Футбол против расизма в Европе» назвала шутку Тарасова о коронавирусе расистской.

«Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома.

Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли (всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.

Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было», — написал Тарасов на своей странице в Instagram. 0