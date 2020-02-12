FARE назвала шутку Тарасова о коронавирусе расистской

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на шутку полузащитника «Рубина»в Instagram.

32-летний футболист выложил в фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением.

В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии.

РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — говорится в ответе пресс-службы FARE на запрос РИА Новости. 0