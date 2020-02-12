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    FARE назвала шутку Тарасова о коронавирусе расистской

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    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на шутку полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова в Instagram.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    32-летний футболист выложил в фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

    «Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением.

    В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии.

    РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — говорится в ответе пресс-службы FARE на запрос РИА Новости. 0

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