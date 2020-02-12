«Спартак» не взял на третий сбор Глушенкова и Баду
globallookpress.com
По сравнению со сбором в Катаре в составе «красно-белых» произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2».
В Сочи команда Доменико Тедеско будет работать до начала следующей недели. 16 февраля москвичи проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом».
🛫 «Спартак» отправился в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2020
По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений 👇https://t.co/A5IgZwh5u2#КрасноБелыеСборы #Спартак #Силавединстве