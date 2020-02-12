Футболисты московскогоотправились на третий зимний сбор, который команда проведет в Сочи.

«Спартак» не взял на третий сбор Глушенкова и Баду globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По сравнению со сбором в Катаре в составе «красно-белых» произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2».

В Сочи команда Доменико Тедеско будет работать до начала следующей недели. 16 февраля москвичи проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом».

🛫 «Спартак» отправился в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона

По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений 👇https://t.co/A5IgZwh5u2#КрасноБелыеСборы #Спартак #Силавединстве — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2020

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