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    «Спартак» не взял на третий сбор Глушенкова и Баду

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    Футболисты московского «Спартака» отправились на третий зимний сбор, который команда проведет в Сочи.

    «Спартак» не взял на третий сбор Глушенкова и Баду
    «Спартак» не взял на третий сбор Глушенкова и Баду

    По сравнению со сбором в Катаре в составе «красно-белых» произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2».

    В Сочи команда Доменико Тедеско будет работать до начала следующей недели. 16 февраля москвичи проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом».

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