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    Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»

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    «Ювентус» хочет переманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, сообщает The Sun.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    По данным источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли считает, что Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом, если специалист захочет переехать в Италию, он сможет в «Ювентусе» диктовать свои условия.

    К слову, руководство «старой сеньоры» всерьез задумывается об увольнении главного тренера Маурицио Сарри из-за неудач в последних поединках и промежуточного второго места в Серии А.

    Напомним, что контракт испанца с «горожанами» рассчитан до июня 2021-го. 0

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