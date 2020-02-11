Гвардиола может сменить Сарри в «Ювентусе»

хочет переманить главного тренера, сообщает The Sun.

По данным источника, президент туринского клуба Андреа Аньелли считает, что Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом, если специалист захочет переехать в Италию, он сможет в «Ювентусе» диктовать свои условия.

К слову, руководство «старой сеньоры» всерьез задумывается об увольнении главного тренера Маурицио Сарри из-за неудач в последних поединках и промежуточного второго места в Серии А.

Напомним, что контракт испанца с «горожанами» рассчитан до июня 2021-го. 0