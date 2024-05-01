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    Гол Фюллькруга обеспечил «Боруссии» победу над ПСЖ в 1/2 финала ЛЧ

    «Боруссия» Д — ПСЖ: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Боруссия» Д на своем поле обыграла ПСЖ (1:0) в 1-м матче полуфинала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол «шмели» забили на 36-й минуте встречи. Нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг принял отличную передачу от партнера по команде, вырвался на ударную позицию и пробил низом в ближний угол ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал
    Боруссия Д — ПСЖ 1:0
    Гол: 1:0 Никлас Фуллкруг (36') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон (Мариус Вольф, 87'), Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Эмре Джан, Карим Адейеми (Марко Ройс, 83'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт (Феликс Нмеча, 87'), Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 90') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Лукас Эрнандес (Lucas Beraldo, 42'), Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Рандаль Коло Муани, 65'), Килиан Мбаппе Предупреждения: Ян Матсен (19'), Фабиан Руис (53'), Нико Шлоттербек (73')

    Ответная игра между ПСЖ и «Боруссией» Д состоится 7-го мая в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.

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