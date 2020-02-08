Смолов рассказал о различиях между чемпионатами России и Испании

Нападающий «Сельты»поделился своим мнением относительно того, чем отличаются футбольные чемпионаты России и Испании.

«Думаю, отличий между чемпионатами России и Испании много — как больших, так и маленьких. В первую очередь, бросилось в глаза, как тут играют в атаку.

По матчу с "Валенсией" отметил то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне. Игроки перестраиваются молниеносно. В России на это уходит определенное время. Некоторые игроки решают идти в отбор, но уже поздно. Другие решают бежать назад, потому что понимают, что не успевают. Здесь, когда теряешь мяч, сразу же переключаешься на оборону. Это делает футбол более интенсивным и зрелищным.

Вы знаете, что я несколько раз подряд становился лучшим бомбардиром в России. И именно в "Краснодаре", который, я бы сказал, является наиболее атакующей командой в РПЛ и играет в европейском стиле.

Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнеры создают для меня моменты, а мое дело использовать их, используя сильные стороны», — приводит слова Смолова клубная пресс-служба.

Напомним, что «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона с правом выкупа. 0