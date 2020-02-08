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    Смолов: Над предложением «Сельты» не раздумывал и десяти секунд

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    Нападающий Федор Смолов рассказал о подробностях своего перехода в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Если честно, все произошло очень быстро. Перед началом сборов я был в отпуске в Лондоне.

    Во время ужина с друзьями мне позвонил тренер, сказал, что мной интересуется "Сельта". И я такой: "Это правда?". Он отвечает: "Да. Что думаешь?".

    Я не стал раздумывать и десяти секунд. Сказал, что соглашусь с удовольствием. На следующий день вся бумажная работа уже была сделана.

    За 18 часов я согласовал контракт и все остальное, приехал на медосмотр и уже успел дебютировать. Это доказывает, что клуб и тренеры рассчитывают на меня.

    По этой причине я хочу выкладываться больше, чем на 100%, и, прежде всего, помочь "Сельте" изменить положение», — цитирует Смолова пресс-служба испанского клуба.

    Напомним, что «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

    1 февраля 29-летний россиянин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в выездном матче против «Валенсии» (0:1) на 78-й минуте.

    «Сельта» занимает предпоследнее 19-е место в примере, набрав 17 очков в 22 турах. 0

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