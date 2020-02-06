ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита МедведевГлавная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
  • 08:02
    • «Денвер» переиграл «Юту», «Торонто» вырвал победу у «Индианы»
  • 01:54
    • «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии
  • 01:04
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 00:47
    • «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии
  • 21:04
    • «Барселона» не будет увольнять Абидаля из-за конфликта с Месси
    Все новости спорта

    Моуринью: «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»

    Футбол Тоттенхэм Саутгемптон Кубок Англии Футбол Англии
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии (3:2).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Мы сыграли на пределе своих возможностей. Для меня это был предел, если учитывать то, какие игроки у нас были в наличии на этот матч. Мы только два назад провели просто выдающийся матч с "Манчестер Сити".

    "Саутгемптон" был лучше на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе. Наш соперник был свежее. Мои игроки оставили на поле свои сердца и заслужили этот праздник», — сказал Моуринью BBC.

    В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • 03/02/2020 в 13:29
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Удачно ли выступит Россия в Хельсинки?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как «Реал» сыграет в четвертьфинале Кубка Испании?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • 08:36
    • Российский вратарь «Рейнджерс» установил рекорд среди голкиперов-новичков
  • 09:08
    • «Клипперс» дома переиграли «Майами»
  • 08:53
    • «Лацио» повторил рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Италии
    Павел Мамаев Футбол «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина«Желто-синие» на Кубке «Матч Премьер» без особых проблем разобрались с «Партизаном» 04/02/2020 в 23:180
  • Экспресс дня

  • Пройдут ли «Барса» и «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 2.94
    •
  • 08:20
    • Моуринью: «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»
  • 07:46
    • Алли: «Тоттенхэм» заслуживает победы в Кубке Англии
  • 07:04
    • Мартинелли признан лучшим игроком «Арсенала» в январе
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, два очка Ничушкина, Задорова и Кучерова, шайба АнисимоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля Вчера в 08:330
  • 01:34
    • «Марсель» в гостях обыграл «Сент-Этьен»
  • 01:20
    • «Вильярреал» проиграл «Мирандесу» и вылетел из Кубка Испании
  • 01:16
    • «Лацио» разошелся миром с «Вероной»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие