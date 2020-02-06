Моуринью: «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»

Главный тренерпрокомментировал победу надв переигровке 1/16 финала Кубка Англии (3:2).

«Мы сыграли на пределе своих возможностей. Для меня это был предел, если учитывать то, какие игроки у нас были в наличии на этот матч. Мы только два назад провели просто выдающийся матч с "Манчестер Сити".

"Саутгемптон" был лучше на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе. Наш соперник был свежее. Мои игроки оставили на поле свои сердца и заслужили этот праздник», — сказал Моуринью BBC.

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем». 0