«Лилль» — «Ренн»: счет 1:0, обзор гола

В матче 23 тура французской Лиги 1на своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол был забит в дебюте поединка. Автором голевого эпизода стал Лоик Реми. Форвард получил мяч перед штрафной соперника, развернулся и пробил низом в левый угол ворот.

«Лилль» временно вышел на 4 место, набрав 37 очков. «Ренн» третий и опережает хозяев на три пункта.

Лига 1. 23 тур «Лилль» — «Ренн» — 1:0 Гол: «Лилль»: Меньян, Челик, Рейнилду, Габриэл, Фонте, Иконе, Саншеш, Андре, Бамба (Шека, 87), Осимхен, Реми (Луис Араужо, 68)«Ренн»: Менди, Траоре, Ньяньон, Да Сильва, Мауасса, Буриго, Те (Да Кунья, 83), Гбоо (Юну, 68), Камавинга, Рафинья (Дель Кастийо, 34), НьянгПредупреждения: Иконе (44), Траоре (54), Реми (56), Саншеш (83)