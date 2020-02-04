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    «Лилль» минимально выиграл у «Ренна»

    «Лилль» — «Ренн»: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 23 тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

    Лоик Реми
    Лоик Реми

    Единственный гол был забит в дебюте поединка. Автором голевого эпизода стал Лоик Реми. Форвард получил мяч перед штрафной соперника, развернулся и пробил низом в левый угол ворот.

    «Лилль» временно вышел на 4 место, набрав 37 очков. «Ренн» третий и опережает хозяев на три пункта.

    Лига 1. 23 тур
    «Лилль» — «Ренн» — 1:0
    Гол: «Лилль»: Меньян, Челик, Рейнилду, Габриэл, Фонте, Иконе, Саншеш, Андре, Бамба (Шека, 87), Осимхен, Реми (Луис Араужо, 68)«Ренн»: Менди, Траоре, Ньяньон, Да Сильва, Мауасса, Буриго, Те (Да Кунья, 83), Гбоо (Юну, 68), Камавинга, Рафинья (Дель Кастийо, 34), НьянгПредупреждения: Иконе (44), Траоре (54), Реми (56), Саншеш (83)
    1:0 — 4 Реми 0
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