«Валенсия» — «Сельта»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча rccelta.es 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Встреча, которая прошла на «Месталье», завершилась со счетом 1:0.

«Летучие мыши» забили победный гол на 77-й минуте, когда Родриго сделал скидку головой, а Карлос Солер мощным ударом поразил чужие ворота.

Буквально через минуту на поле вышел новичок команды из Виго Федор Смолов, который, впрочем, не помог своей команде избежать поражения.

Примера. 22-й тур «Валенсия» — «Сельта» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 77 Солер«Валенсия»: Доменек, Гарай (Диакаби, 43), Флоренци (Родриго, 53), Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Коклен, Габриэл Паулиста, Макси Гомес (Гамейро, 85)«Сельта»: Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Йокушлу, Рафинья, Бельтран (Санти Мина, 82), Араухо (Систо, 73), Аспас, Фернандес (Смолов, 78)Предупреждения: Габриэл Паулиста (20), Васс (33), Васкес (40), Флоренци (50), Рафинья (65), Макси Гомес (80), Систо (89), Коклен (90+1), Доменек (90+3)

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 18-е место (17 очков), а «Валенсия» — четвертое (37 очков). 0