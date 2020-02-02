Президент «Атлетико» объяснил, почему сорвался трансфер Кавани

Президент «Атлетико»обвинил родственников нападающего «Пари Сен-Жермен»в несостоявшемся трансфере игрока.

Мадридцы согласовали переход уругвайца в зимнее трансферное окно, но в итоге Кавани остался в ПСЖ до конца сезона.

По информации СМИ, брат и агент игрока Вальтер Фернандо потребовал за переход бонус в размере 18 миллионов евро.

«Когда-нибудь вы узнаете, почему Кавани не пришел, и поймете, что я был прав.

Я не хочу никого обвинять, но меня удручает ситуация с некоторыми игроками и представляющими их родственниками.

Это безумие. Мы не позволим себя ограбить и не натворим глупостей», — сказал Сересо в разговоре с Movistar Futbol.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает по окончании сезона и летом форвард сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента. 0