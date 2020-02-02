ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»Бомбардир Мирзов помог Тедеско взять реванш у Карпина
  • 00:54
    • «Сельта» уступила «Валенсии» в дебютном матче Смолова
  • 00:05
    • Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира
  • 23:54
    • «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену
  • 23:19
    • Ригони досрочно вернулся в «Зенит» из «Сампдории»
  • 22:32
    • «Лейпциг» и «Боруссия» М победителя не определили
    Все новости спорта

    Президент «Атлетико» объяснил, почему сорвался трансфер Кавани

    Футбол Атлетико Примера Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Мадридцы согласовали переход уругвайца в зимнее трансферное окно, но в итоге Кавани остался в ПСЖ до конца сезона.

    По информации СМИ, брат и агент игрока Вальтер Фернандо потребовал за переход бонус в размере 18 миллионов евро.

    «Когда-нибудь вы узнаете, почему Кавани не пришел, и поймете, что я был прав.

    Я не хочу никого обвинять, но меня удручает ситуация с некоторыми игроками и представляющими их родственниками.

    Это безумие. Мы не позволим себя ограбить и не натворим глупостей», — сказал Сересо в разговоре с Movistar Futbol.

    Контракт Кавани с ПСЖ истекает по окончании сезона и летом форвард сможет присоединиться к любому клубу на правах свободного агента. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • 27/01/2020 в 22:25
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Готов ли Моуринью на равных бороться с Гвардиолой?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Аякс» воспользуется слабостью ПСВ
  • «Аякс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Барса» не будет медлить в матче с «Леванте»
  • «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, дебют Смолова, «Барса» примет дома «Леванте»Обзор матчей 22 тура Примеры 00:590
  • 21:33
    • «Пари Сен-Жермен» отгрузил в ворота «Монпелье» пять голов
  • 20:53
    • Московское «Динамо» в гостях переиграло «Спартак»
  • 20:29
    • «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»
    Кевин де Брюйне Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продолжил побеждать, «Лестер» сыграл вничью с «Челси», «Тоттенхэм» против «Ман Сити»Обзор матчей 25 тура АПЛ Вчера в 22:240
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 01:31
    • Президент «Атлетико» объяснил, почему сорвался трансфер Кавани
  • 01:21
    • Зидан: Я не был доволен увиденным на поле в первом тайме матча с «Атлетико»
  • 01:00
    • «Монреаль» Ковальчука обыграл «Флориду» Бобровского
    София Кенин Теннис Australian Open. Кенин выиграла финал, Маттек-Сандс и Маррей против Крейчиковой и Мектича1 февраля состоялся финал Australian Open среди женщин. Также запланирован финальный поединок в смешанном разряде. Вчера в 16:190
  • 20:17
    • «Спартак» победил «Ростов», Мирзов сделал дубль
  • 20:04
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу в мадридском дерби
  • 19:55
    • Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Саутгемптон»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лацио — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие