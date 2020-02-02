«Атлетик» — «Хетафе»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Голами в составе победителей отметились Дамьян Суарес и Хайме Мата.
«Хетафе» поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 39 очков. «Атлетик» — 9-й (31).
В следующем туре «Хетафе» примет на своем поле «Валенсию» (8 февраля), «Атлетик» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» (9-е).
Примера. 22-й тур
«Атлетик» — «Хетафе» — 0:2 (0:1)
Голы: Суарес, 36 (0:1). Мата, 50 — с пенальти (0:2)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Ибаи Гомес, 68), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Вильялибре (Адурис, 67)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 90+2), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Хорхе Молина, 54)Предупреждения: Дейверсон, 12. Арамбарри, 40. Мата, 63. Берчиче, 63. Суарес, 67. Ньом, 70. Иньиго Мартинес, 86