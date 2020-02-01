«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»: счет матча 5:0, обзор голов

В рамках 22-го тура французской Лиги 1на своем поле разгромил— 5:0.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте благодаря голу Пабло Сарабии. Еще через девять минут «палладины» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Димитри Берто.

На 41-й минуте Сарабия выступил в роли ассистента Анхеля Ди Марии. Еще через три минуты Даниэль Когре отметился автоголом, и счет стал разгромным.

Во втором тайме команда Томаса Тухеля отличилась еще дважды. На 57-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, а на 65-й — Левен Кюрзава.

За две минуты до конца основного времени еще одну красную карточку в составе гостей получил Жорис Шотар.

В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (55 очков), а «Монпелье» — четвертое (33 очка). 0