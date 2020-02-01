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    «Пари Сен-Жермен» отгрузил в ворота «Монпелье» пять голов

    «Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил «Монпелье» — 5:0.

    Неймар
    Неймар

    Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте благодаря голу Пабло Сарабии. Еще через девять минут «палладины» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Димитри Берто.

    На 41-й минуте Сарабия выступил в роли ассистента Анхеля Ди Марии. Еще через три минуты Даниэль Когре отметился автоголом, и счет стал разгромным.

    Во втором тайме команда Томаса Тухеля отличилась еще дважды. На 57-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, а на 65-й — Левен Кюрзава.

    За две минуты до конца основного времени еще одну красную карточку в составе гостей получил Жорис Шотар.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (55 очков), а «Монпелье» — четвертое (33 очка). 0

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