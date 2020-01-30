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    «Монако» подписал двух полузащитников

    Футбол Трансферы Футбол Франции Монако Бордо Страсбург
    «Монако» объявил о переходе двух полузащитников, сообщает пресс-служба «монегасков».

    «Монако» подписал двух полузащитников
    «Монако» подписал двух полузащитников

    Из «Бордо» в клуб из княжества перешел полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение до 2024 года.

    Также «Монако» подписал контракт с хавбеком «Страсбурга» Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

    В сезоне-2019/20 Тчуамени отдал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата Франции.

    Фофана в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол.

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