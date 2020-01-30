«Монако» подписал двух полузащитников
globallookpress.com
Из «Бордо» в клуб из княжества перешел полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение до 2024 года.
Также «Монако» подписал контракт с хавбеком «Страсбурга» Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года.
В сезоне-2019/20 Тчуамени отдал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата Франции.
Фофана в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол.
Ранее «Монако» подписал вратаря «Легии» Радослава Маецского, который проведет остаток сезона в польском клубе на правах аренды. 0