Фанаты «МЮ» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты29 января совершили нападение на дом вице-президента клубав графстве Чешир, сообщает Sky Sports.

Как передает источник, в интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок «МЮ» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома. Их действия на видео сопровождались подписью: «Вудворд должен умереть».

Полиция уже начала проверку случившегося, а в самом клубе подтвердили факт нападения.

«Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить виновников этой необоснованной атаки. Каждый признанный виновным в данном нападении получит от клуба бан на посещение стадиона. Им также грозит судебное преследование. Такому поведению просто нет оправдания», — говорится в заявлении «МЮ». 0