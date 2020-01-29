«Валенсия» хочет оформить аренду Флоренци

На своей странице в Twitter журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, чтособирается арендовать футболиста

Известно, что игрок уже не получает тот необходимый объем игровой практики, который он получал раньше. В связи с тем, что на позиции капитана «волков» теперь чаще играет Леонардо Спинаццола, первый может уйти в аренду.

Итальянский журналист заявил, что между «Валенсией» и «Ромой» уже есть договоренность. При этом «летучие мыши» хотят арендовать 28-летнего футболиста без опции с обязательным выкупом.

Напомним, что Флоренци закончил академию «Ромы» и с тех пор выступает только за «римлян». В составе «джаллоросси» он отыграл 280 поединков. 0