FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу слов тренера «Ливерпуля»о том, что он выставит молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

«Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить игрокам ежегодную паузу по ходу сезона, работая в тесном контакте с Премьер-лигой и клубами.

Это значительное нововведение в английском футбольном календаре появилось в интересах клубов и игроков.

Перенос матчей пятого раунда на середину недели и отмена там переигровок высвободили место в календаре АПЛ, что позволило лиге проводить матчи по выходным в течение двух недель.

Перед стартом сезона 2019/20 все клубы согласились с тем, что переигровки четвертого раунда Кубка Англии должны проводиться в течение первой недели образовавшегося перерыва. Это влияет лишь на небольшое количество клубов», — говорится в заявлении FA, текст которого приводит The Telegraph. 0