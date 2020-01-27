ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 21-27 января
  • 23:33
    • Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами
  • 23:19
    • FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии
  • 22:36
    • «Спартак» обыграл «Куньлунь» и опередил «Динамо» в турнирной таблице
  • 20:03
    • Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Германии
  • 19:49
    • Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
    Все новости спорта

    FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль
    Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу слов тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что он выставит молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

    «Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить игрокам ежегодную паузу по ходу сезона, работая в тесном контакте с Премьер-лигой и клубами.

    Это значительное нововведение в английском футбольном календаре появилось в интересах клубов и игроков.

    Перенос матчей пятого раунда на середину недели и отмена там переигровок высвободили место в календаре АПЛ, что позволило лиге проводить матчи по выходным в течение двух недель.

  • Клопп: В переигровке с «Шрусбери» будет играть молодежка
  • Читайте по теме

    • Перед стартом сезона 2019/20 все клубы согласились с тем, что переигровки четвертого раунда Кубка Англии должны проводиться в течение первой недели образовавшегося перерыва. Это влияет лишь на небольшое количество клубов», — говорится в заявлении FA, текст которого приводит The Telegraph. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кубковая победа не снизит давление на Сульшера
  • 01:22
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Арсенал»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеют ли «канониры» «Борнмут» без Обамеянга?
  • «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервет ли «Милан» неудачную серию в играх с «Торино»?
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Очередной «низовой» матч с участием «Атлетика»?
  • «Тенерифе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Халеп и Тим пробились в четвертьфинал, Медведев покинул турнирОбзор матчей восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 27 января 15:080
  • 16:14
    • Определились пары четвертьфиналов Australian Open
  • 15:06
    • Рафаэль Надаль прошел в четвертьфинал Открытого турнира в Австралии
  • 14:47
    • Братья Березуцкие займут руководящие должности в ЦСКА
    «Барселона» Футбол Примера. «Валенсия» победила «Барселону», «Атлетико» не сумел обыграть «Леганес»Обзор матчей 21 тура Примеры 01:030
  • Экспресс дня

  • «Милан» шагнет в полуфинал Кубка Италии?
  • 2.78
    •
  • 23:48
    • ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна»
  • 23:06
    • «Лион» продал полузащитника «Герте»
  • 22:50
    • «Локомотив» победил «Сочи», «Витязь» прервал серию поражений
    «Валенсия» — «Барселона» Футбол Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти«Сине-гранатовые» потерпели поражение от «Валенсии» Вчера в 14:390
  • 14:35
    • При крушении вертолета Брайанта погибло девять человек. Известны имена погибших
  • 13:58
    • Рублев проиграл Звереву и выбыл из турнира Australian Open
  • 13:48
    • Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие