Клопп: В переигровке с «Шрусбери» будет играть молодежка

Главный тренерзаявил, что предоставит отдых основному составу в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии против

«Я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв. Нас не будет на переигровке, а будет играть молодежка.

Премьер-лига попросила уважать зимний перерыв. Этим мы и займемся. Если FA не уважет это, мы ничего не может поделать. Но на переигровке нас не будет.

Да, меня тоже не будет. Будет тренер Ливерпуля U-23 Нил Критчли на скамейке», — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

Напомним, зимний перерыв в АПЛ намечен на отрезок со 2 по 14 февраля, а переигровка «Ливерпуля» с «Шрусбери» состоится 4 февраля. 0