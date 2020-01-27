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    Клопп: В переигровке с «Шрусбери» будет играть молодежка

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что предоставит отдых основному составу в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв. Нас не будет на переигровке, а будет играть молодежка.

    Премьер-лига попросила уважать зимний перерыв. Этим мы и займемся. Если FA не уважет это, мы ничего не может поделать. Но на переигровке нас не будет.

    Да, меня тоже не будет. Будет тренер Ливерпуля U-23 Нил Критчли на скамейке», — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

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