«Ливерпуль» не справился с клубом 3-го дивизиона в Кубке Англии

«Ливерпуль»
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Счет на 16-й минуте открыли подопечные Юргена Клоппа — отличился хавбек Кертис Джонс. На 46-й минуте мерсисайдцы удвоили преимущество благодаря автоголу защитника хозяев Доналда Лава.
На 66-й минуте форвард «Шрусбери» Джейсон Каммингс реализовал пенальти в ворота красных. А спустя девять минут он сравнял счет, забив гол уже с игры.
Отметим, что Клопп выставил на эту игру второй состав, лишь под занавес игры выпустив на замены Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Команды проведут переигровку на поле «Ливерпуля». Матч состоится в начале февраля.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Шрусбери Таун» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)
Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46 — в свои ворота (0:2). Каммингс, 65 — с пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2)«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Роберту Фирмину, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71)Предупреждение: Ларуси, 64