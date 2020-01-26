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    «Ливерпуль» не справился с клубом 3-го дивизиона в Кубке Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с клубом «Шрусбери» из 3-го дивизиона — 2:2.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Счет на 16-й минуте открыли подопечные Юргена Клоппа — отличился хавбек Кертис Джонс. На 46-й минуте мерсисайдцы удвоили преимущество благодаря автоголу защитника хозяев Доналда Лава.

    На 66-й минуте форвард «Шрусбери» Джейсон Каммингс реализовал пенальти в ворота красных. А спустя девять минут он сравнял счет, забив гол уже с игры.

    Отметим, что Клопп выставил на эту игру второй состав, лишь под занавес игры выпустив на замены Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена.

    Команды проведут переигровку на поле «Ливерпуля». Матч состоится в начале февраля.

    Кубок Англии. 1/16 финала
    «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)
    Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46 — в свои ворота (0:2). Каммингс, 65 — с пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2)«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Роберту Фирмину, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71)Предупреждение: Ларуси, 64
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