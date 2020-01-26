«Ливерпуль» не справился с клубом 3-го дивизиона в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англиина выезде сыграл вничью с клубомиз 3-го дивизиона — 2:2.

Счет на 16-й минуте открыли подопечные Юргена Клоппа — отличился хавбек Кертис Джонс. На 46-й минуте мерсисайдцы удвоили преимущество благодаря автоголу защитника хозяев Доналда Лава.

На 66-й минуте форвард «Шрусбери» Джейсон Каммингс реализовал пенальти в ворота красных. А спустя девять минут он сравнял счет, забив гол уже с игры.

Отметим, что Клопп выставил на эту игру второй состав, лишь под занавес игры выпустив на замены Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Команды проведут переигровку на поле «Ливерпуля». Матч состоится в начале февраля.