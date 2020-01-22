«Шеффилд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 24-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Башам.

Габриэл Жезус пробил с точки в левый от себя угол ворот, но голкипер Хендерсон выручил свою команду в прыжке.

Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Де Брейне прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую «Швеффилда», где Агуэро оторвался от защитника и поразил пустые ворота.

«Манчестер Сити» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 33 очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Тоттенхэма», а «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».