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    Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилдом»

    «Шеффилд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

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    На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Башам.

    Габриэл Жезус пробил с точки в левый от себя угол ворот, но голкипер Хендерсон выручил свою команду в прыжке.

    Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Де Брейне прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую «Швеффилда», где Агуэро оторвался от защитника и поразил пустые ворота.

    «Манчестер Сити» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 33 очками занимает седьмое место.

    В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Тоттенхэма», а «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

    АПЛ. 24-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
    Гол: Агуэро, 73Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 36 (вратарь)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Бэшем (Робинсон, 78), Стивенс, Бешич (Ландстрем, 78), Норвуд, Флек, Макберни, Шарп (Муссе, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 68), Стерлинг (Бернарду Силва, 90+2)Предупреждения: Бешич, 13. Норвуд, 24. Флек, 43. Фернандинью, 45+2. Эрнандес, 53. Агуэро, 83. Макберни, 84
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