«Шеффилд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Башам.
Габриэл Жезус пробил с точки в левый от себя угол ворот, но голкипер Хендерсон выручил свою команду в прыжке.
Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Де Брейне прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую «Швеффилда», где Агуэро оторвался от защитника и поразил пустые ворота.
«Манчестер Сити» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» с 33 очками занимает седьмое место.
В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Тоттенхэма», а «Шеффилд Юнайтед» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».
АПЛ. 24-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро, 73Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 36 (вратарь)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Бэшем (Робинсон, 78), Стивенс, Бешич (Ландстрем, 78), Норвуд, Флек, Макберни, Шарп (Муссе, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 68), Стерлинг (Бернарду Силва, 90+2)Предупреждения: Бешич, 13. Норвуд, 24. Флек, 43. Фернандинью, 45+2. Эрнандес, 53. Агуэро, 83. Макберни, 84