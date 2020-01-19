«Лечче» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Миланскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 71-й минуте открыли миланцы — отличился Алессандро Бастони. На 77-й минуте хавбек «Лечче» Марко Манкосу сравнял счет.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 47 очков. «Лечче» идет на 17-й строчке с 16 очками в активе.

Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.

По потерянным очкам «Интер» уже третий — его может опередить в таблице «Лацио». 0