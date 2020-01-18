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    «Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками

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    «Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене полузащитниками, сообщает издание AS.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    По данным источника, из Испании в Италию может отправиться полузащитник Иван Ракитич, а в обратном направлении — хавбека Федерико Бернардески.

    В настоящий момент стороны ведут переговоры. Идея такого обмена возникла еще прошлым летом, но ее не одобрил бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

    Отмечается, что туринцы хотят получить доплату от «Барсы», поскольку Ракитич старше Бернардески на шесть лет.

    В текущем сезоне 31-летний Ракитич провел 13 матчей в чемпионате Испании и сделал две результативные передачи.

    25-летний Бернардески не отметился результативными действиями в 14 матчах серии А. 0

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