Холанд: Я пришёл в «Боруссию», чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня

В матче 18 тура немецкой Бундеслигивырвала победу усо счетом 5:3. Новичоквышел на замену и оформил «хэт-трик».

«Я пришёл сюда, чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня. Нам нужно просто идти от матча к матчу, а там посмотрим, что произойдёт. Что касается болельщиков, то, если вы посмотрите на эту поддержку, вы поймёте, почему так круто играть перед ними. Когда на трибунах такие страстные фанаты, игроки получают ещё больше удовольствия от футбола», — сказал футболист пресс-службе Бундеслиги.

Напомним, что норвежец перешел к «шмелям» в декабре. Его купили у клуба «Ред Булл Зальцбург». 0