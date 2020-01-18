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    Холанд: Я пришёл в «Боруссию», чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня

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    В матче 18 тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Аугсбурга» со счетом 5:3. Новичок Эрлинг Холанд вышел на замену и оформил «хэт-трик».

    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд

    «Я пришёл сюда, чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня. Нам нужно просто идти от матча к матчу, а там посмотрим, что произойдёт. Что касается болельщиков, то, если вы посмотрите на эту поддержку, вы поймёте, почему так круто играть перед ними. Когда на трибунах такие страстные фанаты, игроки получают ещё больше удовольствия от футбола», — сказал футболист пресс-службе Бундеслиги.

    Напомним, что норвежец перешел к «шмелям» в декабре. Его купили у клуба «Ред Булл Зальцбург». 0

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