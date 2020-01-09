«Барселона» — «Атлетико»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составына матч полуфинала Суперкубка Испании.

«Барселона»: Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Суарес, Гризманн.

Запасные: Пенья, Семеду, Фирпо, Лангле, Ракитич, Фати, Сайоль.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди, Эррера, Томас, Сауль, Корреа, Фелиш, Мората.

Запасные: Адан, Арьяс, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Коке, Рикельме.

Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 22:00 по мск.

Нынешний Суперкубок Испании — первый, который проводится по формату «финала четырех». В первом полуфинале 8 января «Реал» одержал победу над «Валенсией» со счетом 3:1. Финал состоится 12 января.

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